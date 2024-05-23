Андрей Михеев: Решение президента о продлении ИПСЭР имеет большое значение для экономики Псковской области

19:51, 23 мая 2024, ПАИ

Власти Псковской области готовятся к защите проекта индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР) до 2030 года в Минэкономразвития РФ, которая разрабатывалась по поручению президента России. О значении продления ИПСЭР для экономики Псковской области высказался председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил Правительству РФ продлить на шесть лет действие индивидуальных программ социально-экономического развития десяти регионов страны с низкой обеспеченностью собственных бюджетов. С 2020 года эта программа реализовывалась в том числе в Псковской области. Для региона эта программа стала эффективным инструментом для привлечения инвестиций в долгосрочные проекты.

«Решение президента о продолжении реализации индивидуальной программы развития Псковской области имеет большое значение для региона, для нашей экономики. Текущая индивидуальная программа позволила усилить экономическое развитие региона», – отметил Андрей Михеев.

В рамках Дней Псковской области в Совете Федерации делегация региона рассказала об основных экономических достижениях. Так, валовый региональный продукт существенно вырос за последние пять лет и превысил 270 миллиардов рублей. В рамках программы удалось создать более 800 рабочих мест.

Проект ИПСЭР на 2025–2030 годы сейчас находится в стадии разработки. Проект индивидуальной программы после защиты в Минэкономразвития будет направлен на согласование в профильные федеральные министерства.

Напомним, что с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходили Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавили официальную делегацию региона.

Отметим, что со всеми новостями, которые посвящены Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.