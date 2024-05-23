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Общество

Региональный этап ежегодного конкурса «Безопасное колесо – 2024» прошёл в Пскове

Региональный этап ежегодного конкурса «Безопасное колесо – 2024» прошёл в Пскове. В соревнованиях приняли участие 23 команды муниципальных образований Псковской области, отметили организаторы.

В итоге в конкурсе победила команда многопрофильного правового лицея № 8 города Пскова. Второе место завоевала Усвятская средняя общеобразовательная школа, третье – команда Пыталовской средней школы имени А. А. Никонова.

Отдельно оценивался творческий конкурс. Победительницей в нём стала команда многопрофильного правового лицея № 8. Второе и третье место заняли команды Дедовичской средней школы № 2 и гимназия города Дно соответственно.

Победители и призёры были награждены кубками, дипломами и памятными подарками.

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