Региональный этап ежегодного конкурса «Безопасное колесо – 2024» прошёл в Пскове
Региональный этап ежегодного конкурса «Безопасное колесо – 2024» прошёл в Пскове. В соревнованиях приняли участие 23 команды муниципальных образований Псковской области, отметили организаторы.
В итоге в конкурсе победила команда многопрофильного правового лицея № 8 города Пскова. Второе место завоевала Усвятская средняя общеобразовательная школа, третье – команда Пыталовской средней школы имени А. А. Никонова.
Отдельно оценивался творческий конкурс. Победительницей в нём стала команда многопрофильного правового лицея № 8. Второе и третье место заняли команды Дедовичской средней школы № 2 и гимназия города Дно соответственно.
Победители и призёры были награждены кубками, дипломами и памятными подарками.
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