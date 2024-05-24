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Политика

Алексей Форш – о праймериз «Единой России»: Процедура является прозрачной и не имеет аналогов

Процедура предварительного голосования «Единой России» является максимально открытой, прозрачной и безопасной процедурой, которая не имеет аналогов. Об этом ПАИ заявил депутат Псковской городской Думы Алексей Форш.

Алексей Форш – о праймериз «Единой России»: «Процедура является прозрачной и не имеет аналогов». Фото: ПАИ

В этом году в партии «Единая Россия» внедрили нововведения перед праймериз – теперь особое внимание по поручению президента РФ Владимира Путина уделяют участникам СВО. «Им окажут максимальную поддержку при подготовке к предварительному голосованию и во время избирательной кампании», – подчеркнул депутат.

«Ни одна другая партия в нашей стране не запускает такого рода механизмы, чтобы провести процедуру предварительного голосования. Другим партиям необходимо иметь серьёзный партийный ресурс и существенную поддержку избирателей», – заключил Алексей Форш.

Напомним, что внутрипартийному инструменту предварительного голосования «Единой России» в этом году исполняется 15 лет. В 2024 году в среднем на статус кандидата претендуют 5,7 человека. Внутрипартийное голосование обеспечивает ежегодное обновление состава кандидатов. В нём могут принять участие не только члены партии «Единая Россия», но и беспартийные.

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