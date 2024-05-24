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Общество

Псковский театр по техническим причинам скорректировал афишу

Псковский театр по техническим причинам скорректировал афишу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

В частности, 13 июня спектакль «Бовари» будет заменен на спектакль «Амфитрион». Спектакль «Мой не мой» с 6 июля переносится на 28 августа. Все билеты действительны. Театр приносит извинения за доставленные неудобства.

«В случае если вас не устраивает новая дата или замена, вы можете сдать билеты по месту покупки: в кассу театра или онлайн, обратившись в службу поддержки билетного оператора afisha_help@afisha.ru», – уточнили в пресс-службе.

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