Инфляция в Псковской области оказалась ниже, чем в среднем по России

15:40, 24 мая 2024, ПАИ

Инфляция в Псковской области оказалась ниже, чем в среднем по России, сообщили ПАИ в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Годовая инфляция в Псковской области в апреле 2024 года увеличилась и составила 7,19% после 6,52% в предыдущем месяце. Региональная инфляция оставалась ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (7,62%) и по России в целом (7,84%). Ускорение инфляции в области в основном связано с ростом издержек производителей и поставщиков ряда товаров и услуг, а также c сокращением предложения отдельных товаров.

Годовой прирост цен на продовольствие увеличился в апреле до 8,27% после 7,40% в марте. Основной вклад внесло ускорение годового роста цен на мясные продукты. Причиной этого стал эффект низкой сравнительной базы. Так, в апреле прошлого года мясная продукция в месячном сопоставлении подешевела сильнее, чем в апреле текущего года. Прошлогоднее снижение цен было связано с расширением предложения мясопродуктов, в том числе в связи с увеличением объемов их производства на одном из региональных предприятий.

Из-за неурожая в странах-производителях выросли мировые цены на кофе. Поэтому в апреле цены на кофе увеличились в годовом выражении после снижения в предыдущем месяце.

Рост издержек переработчиков молока, в том числе на транспорт и оплату труда, привёл к тому, что молочные продукты стали дешеветь медленнее в годовом выражении.

В апреле цены на непродовольственные товары выросли в годовом выражении на 6,52%, в предыдущем месяце – на 6,25%. Из-за увеличения затрат производителей на логистику и сырьё ускорился годовой рост цен на моющие и чистящие средства, некоторые медицинские товары.

Годовой темп прироста цен на услуги в апреле составил 6,32% после 5,49% в предыдущем месяце. Мобильные операторы перенесли в тарифы возросшие затраты на закупку и обслуживание оборудования, а также на оплату труда. В результате в годовом выражении ускорился рост абонентской платы за пакет услуг сотовой связи в регионе.

Издержки медицинских организаций выросли, в том числе в связи с увеличением заработной платы работников. Это привело к тому, что цены на медицинские услуги в годовом сопоставлении стали расти быстрее.

Годовая инфляция на Северо-Западе в апреле 2024 года выросла до 7,62% после 7,37% в марте. Это по-прежнему ниже, чем в целом по России, где инфляция составила 7,84%. Инфляция ускорилась из-за того, что спрос оставался высоким, производство за ним не успевало, и производители и поставщики переносили в цены рост издержек.

Годовая инфляция в России возросла до 7,84% (в марте – 7,72%). Текущий рост цен в апреле ускорился по сравнению с мартовским показателем. Это произошло в части цен тех товаров и услуг, которые обычно меняются под влиянием устойчивых, а не разовых факторов. Основной устойчивый фактор – высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения. Поддержание жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,3–4,8% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.