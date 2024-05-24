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Общество

143 оздоровительных лагеря в Псковской области примут детей этим летом

143 детских оздоровительных лагеря будут работать в Псковской области этим летом, сообщил руководитель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков на заседании коллегии при главном федеральном инспекторе по Псковской области Александре Хлопкове сегодня, 24 мая, передаёт корреспондент ПАИ. Заседание посвящено вопросу организации отдыха детей в период летней оздоровительной кампании.

143 оздоровительных лагеря в Псковской области примут детей этим летом. Фото: ПАИ

Свои двери откроют 13 загородных, три палаточных лагеря, 124 лагеря с дневным пребыванием и три лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием. В лагерях отдохнут около 16 тысяч детей.

По нормативу стоимость одного койко-дня в загородном лагере составляет 1 386 рублей. При этом для детей участников СВО, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, и других категорий предусмотрена полная оплата стоимости путёвок из средств областного бюджета.

Кроме того, планируется привлечь около 180 студентов из ПсковГУ и Опочецкого индустриально-педагогического колледжа к работе вожатыми.

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