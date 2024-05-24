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Общество

Псковский медик: Домашнее насилие – путь к раннему климаксу

Непроработанные, затянувшиеся стрессы из-за конфликтов на работе или домашнего насилия приводят к паническим атакам, раннему климаксу и многим другим проблемам со здоровьем. Об этом рассказала заведующая отделом разработки, реализации и мониторинга корпоративных программ Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Малыгина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Елена Малыгина. Фото: ПАИ

«Многие не задумываются, что стресс разгоняет эндокринную систему, гормоны начинают буйствовать. Кто-то начинает быть чрезмерно агрессивным или, наоборот, вялым, портится сон, аппетит, увеличивается вес. Или, если отвлечься от стресса, те же наушники влияют на здоровье, со временем приводя к глухоте, а планшеты в темноте сажают зрение», – обратила внимание Елена Малыгина.

Гостья студии отметила также, что псковичи любят ходить на групповые тренинги, так как хотят общаться и знакомиться. «Мы стараемся, чтобы люди на занятиях учились искать во всем положительные моменты, учились общаться и на работе, и в жизни», – добавила главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова.

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