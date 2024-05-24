Горячая линия по вопросам соблюдения прав при проведении ЕГЭ начала работу в Псковской области

17:42, 24 мая 2024, ПАИ

Горячая линия по вопросам соблюдения прав обучающихся при проведении ЕГЭ начала работу в Псковской области, сообщили ПАИ в региональной прокуратуре.

По поводу нарушений при проведении государственной итоговой аттестации можно обратиться в будние дни с 9:00 до 18:00 (в пятницу до 16:45) по телефонам (8 8112) 69-83-17 и (8 8112) 69-83-03.