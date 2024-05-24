Горячая линия по вопросам соблюдения прав при проведении ЕГЭ начала работу в Псковской области
Горячая линия по вопросам соблюдения прав обучающихся при проведении ЕГЭ начала работу в Псковской области, сообщили ПАИ в региональной прокуратуре.
По поводу нарушений при проведении государственной итоговой аттестации можно обратиться в будние дни с 9:00 до 18:00 (в пятницу до 16:45) по телефонам (8 8112) 69-83-17 и (8 8112) 69-83-03.
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24 мая 2024
Временное прекращение движения на двух участках дорог в Пушкиногорском районе вводится с 31 мая