Депутат Дмитрий Барабанов: Я за живое общение с жителями

17:57, 24 мая 2024, ПАИ

Как развивается городской округ № 14, где его болевые точки и какие новые проекты ждут жителей – в интервью с депутатом Псковской городской Думы Дмитрием Барабановым.

– Сейчас в районе Сиреневого бульвара разбивается новый сквер, идут работы, учтены ли пожелания жителей?

– Территория эта небольшая. Но исходя из того, что сегодня там пустырь, планируется разбить пешеходные дорожки, установить скамеечки. Сделать многофункциональную спортивную площадку и установить качели. Причём будут созданы два игровых комплекса, где возвысятся даже альпинистские лазалки, домик-беседка для детей до 12 лет и воркаут-площадки с турниками, канатами, гимнастическими кольцами и брусьями для жителей от 14 лет. Конечно, установят и освещение. Так что все пожелания жителей были учтены.

О спортивных и детских площадках

– Хорошо, что разработчики обратили внимание на более старшую детскую группу, всё-таки в городе сделан акцент на детские площадки...

– И подростки не обижены, да и из любого конца города школьник может приехать на велосипеде позаниматься на отличной воркаут-площадке на улице Воеводы Шуйского.

В нашем округе к тому же установят уличные тренажёры на улице Звёздной, между домами №11 и 16.

– На ваш взгляд, в округе достаточно детских и спортивных площадок или ещё можно бесконечно развиваться в этом направлении?

– С моей точки зрения, развитие этого направления нужно кардинально поменять. Наверное, имеет смысл ставить большие квартальные детские комплексы. Как, например, возле Рижской гостиницы, или на Золотой набережной, где собирается много детишек.

Но в то же время на дворовых территориях есть смысл ставить небольшие лёгкие комплексы, игровые, именно для возрастной группы, скажем, от нуля до трёх лет.

О киберцентре и живом общении

– На территории округа на пересечении улиц Инженерной и Юности строится киберцентр. Что интересного там ожидается?

– Это первый в городе фиджитал-центр – спорткомплекс с зоной для занятия киберспортом. Будет оборудовано поле для мини-футбола, площадка для стритбола, зона для воркаута, трибуны. А сдать объект планируют к октябрю 2024 года.

– Вы являетесь депутатом уже третьего созыва в Псковской городской Думе. За это время изменились обращения избирателей, что всё-таки больше всего их волнует?

– Людей всё время интересует благоустройство: где-то яма, где-то не ухожено. Эти предложения поступают и по мере возможности мы их оперативно отрабатываем вместе с администрацией города, либо в индивидуальном порядке.

– Кстати, как вы общаетесь с избирателями, через соцсети?

– У меня нет соцсетей, я – за живое общение. Люди связываются с помощницей. Мы определяем день для понимания, сколько человек хочет прийти, встречаемся обсуждаем вопросы.

О новом микрорайоне

– Ваш округ условно можно разделить пополам на старую и новую части, которая является совсем новой. Поэтому наверняка больше проблем с благоустройством дворов в старой части округа?

– Когда мы ремонтировали старый массив, новая часть была совсем новой. Но сегодня то, что я вижу во дворах новых домов, вызывает, увы, грусть и печаль. Но здесь вопрос не к людям и не к городу. Вопрос к тем, кто эти дома построил, как выполнено благоустройство.

А самое важное, кто допустил ввод домов в эксплуатацию с таким благоустройством, если асфальт разваливается и там уже ямы.

– Вы как депутат можете на это влиять?

– Депутат Псковской городской Думы такими полномочиями не обладает. И в этом направлении ещё нужно очень много работать.