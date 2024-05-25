Водитель пострадал при столкновении автомобиля с лосем в Гдовском районе Псковской области
В Гдовском районе, у деревни Добручи, автомобиль Kia столкнулся с внезапно выбежавшим на дорогу лосем. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадал водитель. Он от госпитализации отказался. Также в автомобили находились женщина и двое детей.
Лось погиб. На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Гдова, сотрудники Госавтоинспекции, охотоведы.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
25 мая 2024
Водитель пострадал при столкновении автомобиля с лосем в Гдовском районе Псковской области
24 мая 2024
ФСБ опубликовала видео задержания мужчин, причастных к незаконному обороту взрывчатки в Великолукском районе