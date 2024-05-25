Водитель пострадал при столкновении автомобиля с лосем в Гдовском районе Псковской области

00:44, 25 мая 2024, ПАИ

В Гдовском районе, у деревни Добручи, автомобиль Kia столкнулся с внезапно выбежавшим на дорогу лосем. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал водитель. Он от госпитализации отказался. Также в автомобили находились женщина и двое детей.

Лось погиб. На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Гдова, сотрудники Госавтоинспекции, охотоведы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.