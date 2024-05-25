Псковская область получит 250 миллионов рублей на развитие промышленности

10:51, 25 мая 2024, ПАИ

Псковская область получит 250 миллионов рублей на развитие промышленности, сообщается в Telegrаm-канале «Правительство России».

Правительство продолжает системную поддержку региональных фондов развития промышленности. Средства будут направлены на докапитализацию такого фонда в Псковской области.

«Решение позволит обеспечить финансовую поддержку промышленных предприятий в форме льготных займов. Это позволит увеличить темпы обновления производственных мощностей и простимулирует развитие промышленности в регионе», – отметили в сообщении.

Господдержка будет направлена: на реализацию инвестиционного проекта, предполагающего модернизацию Великолукского машиностроительного завода, запуск производства криогенных резервуаров и центробежных насосов, наращивание промышленного потенциала по производству торфогрунтов и субстратов, модернизацию производства по изготовлению керамического кирпича, реализацию проекта по производству трубопроводной высоконапорной системы для нефтегазовой промышленности.