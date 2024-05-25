В Псковской области простились с шестью военнослужащими, погибшими при исполнении воинского долга

11:32, 25 мая 2024, ПАИ

С шестью военнослужащими, погибшими при исполнении воинского долга, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова











При исполнении воинского долга погибли младший сержант Александр Шавердов, рядовой Юрий Ерошенков, рядовой Александр Запорожец, рядовой Илья Никандров, рядовой Павел Степанов, рядовой Михаил Шварц.

Губернатор региона принёс соболезнования родным и близким, пообещав, что семьям окажут необходимую поддержку.