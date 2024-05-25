Двое взрослых и двое детей госпитализированы после ДТП в Псковской области

15:15, 25 мая 2024, ПАИ

Автомобиль Lada Granta вылетел в кювет и опрокинулся у деревни Карпово в Островском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП двое взрослых и двое детей госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.