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Происшествия

Двое взрослых и двое детей госпитализированы после ДТП в Псковской области

Автомобиль Lada Granta вылетел в кювет и опрокинулся у деревни Карпово в Островском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Автомобиль Lada Granta вылетел в кювет в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль Lada Granta вылетел в кювет в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль Lada Granta вылетел в кювет в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль Lada Granta вылетел в кювет в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль Lada Granta вылетел в кювет в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль Lada Granta вылетел в кювет в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль Lada Granta вылетел в кювет в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль Lada Granta вылетел в кювет в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль Lada Granta вылетел в кювет в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль Lada Granta вылетел в кювет в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате ДТП двое взрослых и двое детей госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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