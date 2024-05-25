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Общество

Разворот на площади Ленина при движении с Ольгинского моста запретили в Пскове

Решения городской комиссии по безопасности дорожного движения опубликовал глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«С приближением лета на улицах Пскова всё больше самокатов и велосипедов, и, к сожалению, растёт количество ДТП с участием детей. И это несмотря на то, что во всех школах и детских садах регулярно проходят занятия по безопасности дорожного движения. В связи с этим прошу родителей ещё раз поговорить с детьми о правилах поведения на дороге. А мы продолжим работу по урегулированию использования самокатов в городе», – отметил он.

По просьбе представителей туротрасли комиссия обсудила организацию мест посадки и высадки туристов в историческом центре Пскова. «Постараемся найти баланс, чтобы развивать туризм и при этом не превращать город в автобусную парковку», – подчеркнул Борис Елкин.

По предложению общественников изменится разметка на турбокруге на площади Победы и будут установлены знаки движения по полосам. Обновлять линии будут дважды в год. Также изменится разметка на перекрёстке Рижского проспекта с улицей Киселёва. Изменения разметки у ТЦ «Фьорд Плаза» и на пересечении Советской и Свердлова направили на доработку.

Запретили разворот на площади Ленина при движении с Ольгинского моста. Аналогичный запрет будет проработан и на перекрёстке улиц Юбилейной и Кузбасской Дивизии.

Кроме того, ликвидирован опасный нерегулируемый пешеходный переход у Рокоссовского, 22а. «В перспективе при реконструкции улицы организуем на участке между Рижским проспектом и Коммунальной регулируемый пешеходный переход. Проработаем вопрос выделения отдельной фазы светофора для пешеходов на перекрёстке улиц Коммунальной и Народной», – заключил глава города.

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