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Общество

Руководитель Федеральной таможенной службы посетил автомобильный пункт пропуска в Псковской области

Руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалёв и замруководителя Александр Повод посетили автомобильный пункт пропуска «Куничина Гора» на российско-эстонской границе в Псковской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале таможенной службы России.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Федеральной таможенной службы России

«Из-за переориентации логистических потоков автомобильные пункты пропуска Псковской таможни в настоящий момент остаются наиболее загруженными в Северо-Западном регионе», – отмечается в сообщении.

Руководителю Федеральной таможенной службы в автомобильном пункте пропуска «Куничина Гора» продемонстрировали работу мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Среднее время осмотра авто с помощью МИДК не превышает семи минут.

За четыре месяца этого года на таможенном посту оформили более 13 тысяч транспортных средств международной перевозки и 60 тысяч физических лиц.

Псковская область стала первым регионом, который посетил недавно назначенный руководитель ФТС России Валерий Пикалёв. Псковская таможня – первая, с работой которой среди пограничных пунктов он ознакомился.

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