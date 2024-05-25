Школьник из Гдовского района стал дипломантом конкурса чтецов
Ученик Яммской средней школы Гдовского района Александр Орлов стал дипломантом конкурса чтецов, сообщается в газете «Гдовская заря».
Александр Орлов под руководством педагога Юлии Гатчиной принял участие во всероссийском патриотическом дистанционном конкурсе выразительного чтения стихов. Для участия в конкурсе «Я помню, я горжусь!» школьникам было необходимо выбрать произведения для прочтения на тему Победы в Великой Отечественной войне.
Организатором конкурса выступил фонд организации программ и проектов, направленных на развитие культуры, искусства и поддержку детского творчества, «Подари добро детям».
Александр Орлов подготовил и прочёл стихотворение Елены Благининой «Письмо папе на фронт».
«Его артистизм высоко оценило жюри, и он получил заслуженную награду – диплом первой степени!» – отметили в газете.
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