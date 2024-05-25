Медики из Пскова оказали помощь участникам ДТП в Ленинградской области

23:03, 25 мая 2024, ПАИ

Медики из Пскова оказали помощь участникам ДТП в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Сотрудники Псковского территориального центра медицины катастроф, фельдшер Оксана Козлова и медсестра Анастасия Рыбакова, возвращаясь из Санкт-Петербурга, стали очевидцами крупного ДТП у города Луги, где столкнулись автомобиль Mitsubishi и микроавтобус Renault Trafic с прицепом.

Медики извлекли из искорёженного автомобиля мужчину и женщину, после чего провели противошоковую терапию до прибытия бригад скорой помощи.

«Настоящие герои», – подчеркнул Михаил Ведерников.