Росгвардейцы поздравили воспитанников печорского центра помощи детям с окончанием учебного года
В Печорах сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Псковской области организовали спортивный праздник для воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Росгвардейцы подготовили для детей спортивно-развлекательную эстафету и турнир по подтягиванию.
В заключение мероприятия представители регионального управления Росгвардии вручили детям подарки.
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