Росгвардейцы поздравили воспитанников печорского центра помощи детям с окончанием учебного года

12:23, 26 мая 2024, ПАИ

В Печорах сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Псковской области организовали спортивный праздник для воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы подготовили для детей спортивно-развлекательную эстафету и турнир по подтягиванию.

В заключение мероприятия представители регионального управления Росгвардии вручили детям подарки.