Александр Гончаренко пожелал псковским предпринимателям надёжных деловых партнёров

12:29, 26 мая 2024, ПАИ

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко от имени депутатов поздравил псковских бизнесменов с Днём российского предпринимательства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

«Нелёгкий, но важный и нужный труд – собственное дело. Мы благодарны предпринимателям, которые неравнодушны к социально-экономическому развитию Пскова, – подчеркнул Александр Гончаренко. – Мы ценим представителей малого и среднего бизнеса, которые участвуют в благотворительных проектах, проявляют ответственность и заботу о наших военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции».

Александр Гончаренко пожелал предпринимателям реализации идей, надёжных деловых партнёров и процветающего бизнеса.