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Псковская область подписала ряд соглашений о сотрудничестве с белорусскими регионами на XI Форуме регионов Беларуси и России

В завершение XI Форума регионов Беларуси и России представители Псковского региона подписали ряд соглашений о сотрудничестве. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

Псковская область подписала ряд соглашений о сотрудничестве с белорусскими регионами на XI Форуме регионов Беларуси и России. Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

«Псковская область расширяет взаимодействие с Брестской областью. Подписали с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Михаилом Баценко план мероприятий на 2024–2025 годы. Рассчитываем усилить работу с инвесторами, в том числе в рамках программ импортозамещения. На взаимной основе будут проходить международные мероприятия, бизнес-миссии, семинары. План мероприятий также направлен и на расширение связей между учреждениями здравоохранения, образования, культуры», – написал Михаил Ведерников.

Кроме того, с руководством Гродненской области есть договорённость о комплексном сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах. С белорусской стороны документ подписал председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Караник.

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