Михаил Ведерников: Убеждён, что мусорный оператор должен на 100% процентов принадлежать региону

22:02, 28 июня 2024, ПАИ

​План действий по решению вопроса в сфере обращения с ТКО озвучил губернатор Псковской области. Глава региона также выразил убеждённость в том, что мусорный оператор должен полностью принадлежать региону. Видеообращение к жителям Псковской области глава региона разместил в своём телеграм-канале.

«Убеждён, что мусорный оператор должен на сто процентов принадлежать региону. Это позволит избежать ситуации, когда недобросовестные участники рынка диктуют свои условия, вытягивают средства из населения и области. Переход планируем седлать быстро, решения по поводу техники и персонала проработаны. Мы уже начали их реализовывать. Первые десять наших новых машин придут уже завтра. Дополнительно подключились и коллеги из соседних субъектов, пришли к нам на помощь. Мусор пока будет вывозиться по временной аварийной схеме. Но а по поводу сговора и нарушения федерального законодательства прокуратура уже работает», – сказал губернатор.