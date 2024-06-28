Самый высокий уровень сдачи ЕГЭ за всю историю зафиксирован в этом году в Псковской области

18:14, 28 июня 2024, ПАИ

Самый высокий уровень сдачи ЕГЭ за всю историю зафиксирован в этом году в Псковской области. Об этом рассказал врио председателя комитета по образованию региона Андрей Ермаков в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Уже можно констатировать, что по итогам основного периода и резервных дней, которые уже закончились, в области результат беспрецедентный – лучший результат, наверное, за всю историю. Такого не было никогда, и мы, конечно, горды ребятами и крайне рады результатам этой экзаменационной кампании», – сказал Андрей Ермаков.

В регионе всего 37 стобалльников, ещё пять школьников по результатам получили 200 баллов. В целом в области доля высокобалльников выросла на 17 %, рассказал врио председателя профильного комитета.

В частности, в Псковской области десять стобалльников по химии, восемь – по русскому языку, семь – по литературе, четыре – по истории, один – по биологии, два – по физике.

Вся экзаменационная кампания в Псковской области прошла без нарушений, обратил внимание Андрей Ермаков. «Никаких нарушений ни со стороны организаторов, ни со стороны участников ЕГЭ не зафиксировано. Кампания прошла не просто успешно, а без сбоев и технологического, и организационного характера», – сказал он.

В частности, достичь этого в области смогли благодаря закупке 317 многофункциональных устройств, которые позволяют осуществлять сканирование материалов в аудиториях, подчеркнул Андрей Ермаков. Это стало возможным благодаря инициативе губернатора Михаила Ведерникова.

Всего в Псковской области в этом году количество выпускников превысило 2,5 тысячи человек, добавил Андрей Ермаков.