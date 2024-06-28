Псковский губернатор назвал авторов мусорного коллапса и причины сложившейся ситуации

21:27, 28 июня 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал авторов мусорного коллапса и причины сложившейся ситуации. Видеообращение к жителям Псковской области глава региона разместил в своём телеграм-канале.

Михаил Ведерников отметил, что лица, контролирующие сортировочный комплекс, а также полигоны в Острове и Порхове снова отказались принимать мусор.

«Собственник Островского полигона заявил, что у него сломался бульдозер. На предложение прислать рабочий – просто проигнорировал. Арендатор Порховского полигона перестал принимать мусор из Пскова и района, при этом продолжать принимать из других муниципалитетов, чтобы были основания возить свои коммерческие отходы. Оба действуют в лучших традициях цинизма и двойных стандартов. Очень похоже на сговор и этим сейчас занимаются компетентные органы», – подчеркнул губернатор.

Глава региона, также рассказал о причинах коллапса. У действующего регоператора серьезные проблемы, отметил он. Кто-то из владельцев находится за границей, кто-то под следствием, свободно распоряжаться финансами компания не может из-за банкротства. «

«Регоператор делает все что может, но он просто физически не в состоянии решать такую проблему. Справедливости ради нужно отметить, что исполнительный директор находится в прямой коммуникации с муниципалитетами и правительством области. Работает в усиленном режиме, чтобы освободить город от мусора. Тем ни менее из упомянутых проблем у него копятся долги в отношении других участников рынка, в том числе и тех, кто контролирует полигоны. В нормальной ситуации, что такие вопросы решаются в суде», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, что в отношении регоператора по обращению с ТКО возбуждено уже два уголовных дела: по факту осуществления ООО «Экопром» предпринимательской деятельности без лицензии и по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов.

Также сообщалось, что губернатор Михаил Ведерников подготовил предложение о лишении компании статуса регоператора по обращению с ТКО.