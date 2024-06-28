В Пустошкинском районе ограничат движение в связи с проведением тренировочных сборов по авторалли 29 июня

23:03, 28 июня 2024, ПАИ

Временное прекращение движения транспорта по автодороге общего пользования регионального значения Пустошка – Щукино – Алоль от деревни Забеги до деревни Андрохново Пустошкинского района вводится 29 июня. Об этом ПАИ сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.

Движение ограничат на период времени с 10:00 до 18:00.

Ограничение вводится в связи с проведением тренировочных сборов в рамках подготовки к восьмому этапу Кубка России, к третьему этапу Кубка содружества «Трофей Александра Невского» по ралли «900 озёр».

Ранее сообщалось, что ограничение движения транспорта на улице Красноармейской в Пскове продлено до 7 июля.