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О ситуации с мусором в Псковской области рассказал Михаил Ведерников

О ситуации с мусором в Псковской области рассказал губернатор Псковской области. Видеообращение к жителям Псковской области глава региона разместил в своём телеграм-канале.

О ситуации с мусором в Псковской области рассказал Михаил Ведерников. Фото: скриншот видеообращения

«Сегодня хочу обратиться к жителям Пскова и Псковского района. Как и писал ранее, пришлось прервать командировку в Республику Беларусь и оперативно вернулся в Псков для решения вопросов, связанную с вывозом ТКО. Уже провёл серию совещаний, дал соответствующие поручения и принял ряд необходимых решений. Поделюсь причиной невывоза мусора, тем, что не сделано и что будет сделано. Тема острая. Вопросов с вашей стороны очень много. Поэтому разъясню все основные моменты. Прежде всего сухие факты о текущей ситуации. К сожалению, мусорный вопрос в Псковской области до конца пока не решён. Временные меры, принятые в мае, сработали. Но отдельные участники рынка теперь создали новые проблемы. Лица, контролирующие сортировочный комплекс, а также полигоны в Острове и Порхове снова отказались принимать мусор. Приличных слов о таком поведении просто нет, они цинично сделали жителей города и района заложниками своей алчности, жадности и желания сохранить пальму первенства в этом сложном и ответственном бизнесе», – сказал губернатор.

Напомним, что в отношении регоператора по обращению с ТКО возбуждено уже два уголовных дела – по факту осуществления ООО «Экопром» предпринимательской деятельности без лицензии и по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов.

Также сообщалось, что губернатор Михаил Ведерников подготовил предложение о лишении компании статуса регоператора по обращению с ТКО.

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