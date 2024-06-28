О ситуации с мусором в Псковской области рассказал Михаил Ведерников

21:10, 28 июня 2024, ПАИ

О ситуации с мусором в Псковской области рассказал губернатор Псковской области. Видеообращение к жителям Псковской области глава региона разместил в своём телеграм-канале.

«Сегодня хочу обратиться к жителям Пскова и Псковского района. Как и писал ранее, пришлось прервать командировку в Республику Беларусь и оперативно вернулся в Псков для решения вопросов, связанную с вывозом ТКО. Уже провёл серию совещаний, дал соответствующие поручения и принял ряд необходимых решений. Поделюсь причиной невывоза мусора, тем, что не сделано и что будет сделано. Тема острая. Вопросов с вашей стороны очень много. Поэтому разъясню все основные моменты. Прежде всего сухие факты о текущей ситуации. К сожалению, мусорный вопрос в Псковской области до конца пока не решён. Временные меры, принятые в мае, сработали. Но отдельные участники рынка теперь создали новые проблемы. Лица, контролирующие сортировочный комплекс, а также полигоны в Острове и Порхове снова отказались принимать мусор. Приличных слов о таком поведении просто нет, они цинично сделали жителей города и района заложниками своей алчности, жадности и желания сохранить пальму первенства в этом сложном и ответственном бизнесе», – сказал губернатор.

Напомним, что в отношении регоператора по обращению с ТКО возбуждено уже два уголовных дела – по факту осуществления ООО «Экопром» предпринимательской деятельности без лицензии и по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов.

Также сообщалось, что губернатор Михаил Ведерников подготовил предложение о лишении компании статуса регоператора по обращению с ТКО.