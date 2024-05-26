Псковичей приглашают принять участие в онлайн-лекции «Самозанятость для начинающих»

23:05, 26 мая 2024, ПАИ

Псковское отделение Ассоциации юристов в рамках проекта «Территория права 2.0» продолжает серию правовых онлайн-лекций. Обсуждение темы очередной встречи «Самозанятость для начинающих» пройдёт 28 мая. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В качестве эксперта на лекции выступит юрист Карина Строганова. В ходе встречи она расскажет, кому пойдёт самозанятость, как зарегистрироваться самозанятым, какие есть налоги и преимущества, чем самозанятость отличается от ИП, что такое ИП на НПДЮ, какие риски есть у самозанятых, заключение договоров ГПХ.

В ходе встречи с юристом все желающие смогут задать свои вопросы по заявленной теме. Средства на реализацию проекта предоставлены Фондом президентских грантов.

Онлайн-встреча состоится 28 мая в 14:00, формат мероприятия – 45 минут. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Ссылка на подключение будет направлена на указанный при регистрации адрес электронной почты.