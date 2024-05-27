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Культура

Общероссийский день библиотек празднуют 27 мая

Общероссийский день библиотек и День библиотекаря отмечают сегодня, 27 мая, сообщает calend.ru.

Общероссийский день библиотек празднуют 27 мая. Фото: ПАИ

Праздник утверждён указом Бориса Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года. Самая первая библиотека на Руси была основана Ярославом Мудрым в 1037 году при Софийском соборе в Киеве. А со временем начали появляться монастырские библиотеки, где к концу XVI века было сосредоточено около 37 % книжного фонда государства.

Задача праздника – показать вклад библиотек в развитие науки и культуры. В связи с этим в учреждениях культуры и образования проводят мероприятия, направленные на повышение читательского интереса.

27 мая поздравления принимают библиотекари, которые помогают сориентироваться в книжном фонде и найти ответы на интересующие вопросы.

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