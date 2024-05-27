СДЭК временно приостановила обработку посылок
СДЭК временно приостановила обработку посылок, сообщается в официальном Telegram-канале компании.
«По техническим причинам мы временно приостановили обработку посылок. Это поможет избежать возможных ошибок при ручной обработке», – говорится в сообщении.
На данный момент восстановление работоспособности сервисов находится на заключительном этапе.
27 мая пункты выдачи заказов продолжат работу в штатном режиме.
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27 мая 2024
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