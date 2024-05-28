Путь к экспорту: решение в транспортировке

14:44, 28 мая 2024, ПАИ

Центр поддержки экспорта Псковской области (Центр «Мой бизнес») продолжает помогать субъектам малого и среднего предпринимательства в организации и осуществлении транспортировки продукции, включая погрузочно-разгрузочные работы, консолидацию, маркировку и многое другое.

Услуга предоставляется при наличии заключённого экспортного контракта, предусматривающего обязанности по осуществлению транспортировки продукции иностранному покупателю, и на условиях софинансирования.

Предприятия Псковской области могут сократить свои расходы до 80 % на доставку своей продукции иностранным партнёрам.

Чтобы получить более подробную информацию об услуге и условиях предоставления, обратитесь в Центр поддержки экспорта Псковской области на улице Гоголя, 14 или позвоните по телефону (8 8112) 33-13-37 (добавочный 108/109).

Поддержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

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