Ремонт шести дворов завершили в Кунье

17:12, 27 мая 2024, ПАИ

Ремонт шести дворов многоквартирных домов завершили в Кунье, сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своём Telegram-канале.

Во дворах домов № 85, 87, 94, 140 на улице Дзержинского и № 9, 9а на улице Заводской появился новый асфальт.

Работы выполнены в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры» по направлению «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям МКД».

Ранее сообщалось, что отремонтируют участок дороги от Куньи до деревни Клин. В рамках ремонта должны быть выполнены работы по устройству нового асфальтобетонного покрытия, автомобильной стоянки, восстановлению кюветов и вырубке кустарника.

Кроме того, в центральном парке Куньи появится новая зона отдыха.