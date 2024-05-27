Эксперт: Загородное строительство в Псковской области набирает обороты
Загородное строительство в Псковской области только набирает обороты, сообщил руководитель «СМУ-173» Сергей Иванов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 27 мая.
«Интерес у людей есть. Наверное, пандемия сказалась, поэтому к загородному строительству такое большое внимание. Люди просто захотели жить за городом. Кто-то осознанно это делает, продаёт свою недвижимость в городе», – отметил Сергей Иванов.
Коттеджное строительство сейчас ведётся не только вокруг Пскова. По его словам, активнее строить дома стали и в муниципалитетах.
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