Эксперт: Загородное строительство в Псковской области набирает обороты

17:44, 27 мая 2024, ПАИ

Загородное строительство в Псковской области только набирает обороты, сообщил руководитель «СМУ-173» Сергей Иванов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 27 мая.

«Интерес у людей есть. Наверное, пандемия сказалась, поэтому к загородному строительству такое большое внимание. Люди просто захотели жить за городом. Кто-то осознанно это делает, продаёт свою недвижимость в городе», – отметил Сергей Иванов.

Коттеджное строительство сейчас ведётся не только вокруг Пскова. По его словам, активнее строить дома стали и в муниципалитетах.