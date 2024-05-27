Более 100 ФАПов возвели в Псковской области по нацпроекту

17:35, 27 мая 2024, ПАИ

111 фельдшерско-акушерских пунктов возведено в Псковской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению.

В этом году в регионе введут в эксплуатацию ещё почти 30 ФАПов. Кроме того, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» обновилось уже более 18 ФАПов Псковской межрайонной больницы. Так, ФАПы в деревнях Соловьи и Неёлово, оснащённые всей необходимой техникой, начали принимать пациентов в прошлом году.

В ФАПах специалисты проводят осмотры и диспансеризацию, диагностируют острые и хронические заболевания, ставят вакцины.

Обратиться за медпомощью в ФАПы в деревнях Неёлово и Соловьи можно с понедельника по пятницу. Они работают с 8:30 до 16:00. Фельдшера также могут выехать к пациентам на дом. Обеденный перерыв с 12:30 до 13:00.

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