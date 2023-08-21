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Общество

Новый ФАП в деревне Соловьи обслуживает более 1,5 тысячи местных жителей

Работу нового ФАПа, который открылся в деревне Соловьи Псковского района в июне, оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в муниципалитет сегодня, 21 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Новый фельдшерско-акушерский пункт в Соловьях обслуживает 18 населённых пунктов с населением в 1 543 человека. 

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рассказала, что фельдшер Ангелина Рыбакова работает с 2018 года на постоянной основе по программе «Земский фельдшер».

Михаил Ведерников поинтересовался у медика, нравятся ли ей новые условия работы.

«В ФАПе свежо, чистенько, светло. Детей обслуживаем порядка 400: за нами числится школа и детский сад. Мы также проводим диспансеризацию. У всех, кто приходит ко мне, я могу брать кровь, мазки, делаю ЭКГ. Если потребуется, то направляю в поликлинику», – отметила фельдшер Ангелина Рыбакова.

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Она также добавила, что в день приходят порядка 20 пациентов.

«Кроме того, мы продаём все жизненно важные препараты. У нас даже кассовый аппарат есть, всё как в аптеке. Сейчас планируется закупка не только базовых препаратов», – рассказала фельдшер.

Михаил Ведерников выразил уверенность, что появление современного медучреждения будет способствовать повышению качества медпомощи, и поблагодарил фельдшера Ангелину Рыбакову за профессиональную работу. В разговоре с главой региона местные жители неоднократно отмечали активность и неравнодушие молодого специалиста.

Отметим, ФАП возведён в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения, входящего в состав национального проекта «Здравоохранение». Стоимость контракта составила четыре миллиона рублей.

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Новый ФАП в деревне Соловьи обслуживает более 1,5 тысячи местных жителей


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