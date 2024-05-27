Съёмки короткометражного фильма Камиля Хардина «Алиса» пройдут в Пскове
Съёмки короткометражного фильма Камиля Хардина «Алиса» пройдут в Пскове, сообщили ПАИ организаторы съёмок.
Известно, что главный герой фильма потерял семью и веру в будущее, но совершить роковую ошибку ему не даёт искусственный интеллект – умная колонка.
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Фото: Организаторы съёмок
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Фото: Организаторы съёмок
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Фото: Организаторы съёмок
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Фото: Организаторы съёмок
«Фильм, словно воплощение строк из знаменитой песни Муслима Магомаева «Ночь пройдёт, наступит утро ясное», показывает нам, что даже самая тёмная ночь не вечна и обязательно сменится светлым утром. Режиссёр призывает зрителей помнить об этом и никогда не отчаиваться, ведь все беды и испытания носят лишь временный характер. Вера в лучшее и несгибаемая сила духа помогут преодолеть любые преграды на пути к счастью», – рассказали организаторы съёмок.
Отметим, что Камиль Хардин – артист Псковского театра драмы, актёр кино, номинант национальной театральной премии «Золотая маска», режиссёр короткометражных фильмов «Река в конце деревни», «Огонёк в горах».
Проект был поддержан неравнодушными псковичами: часть средств для съёмок выделил продюсер фильма Павел Герасенков, а ещё часть помогли собрать псковичи. В съёмках принимают участие актёры Евгений Терских, Наталья Петрова, Андрей Кузин. Операторами станут Камилла Дягилева и Тамара Тимофеева.
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