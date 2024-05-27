Опытные образцы турбинных преобразователей расхода для нефтетранспортной отрасли изготовили в Великих Луках

18:52, 27 мая 2024, ПАИ

Филиал АО «Транснефть – Верхняя Волга» – Великолукский завод «Транснефтемаш» изготовил два опытных образца турбинных преобразователей расхода ТПР-400, сообщили ПАИ в службе общественных коммуникаций АО «Транснефть – Верхняя Волга».

Они предназначены для измерений объёмного расхода и объёма нефти и нефтепродуктов. Оборудование будет применяться в системах технологического контроля и коммерческого учёта нефти и нефтепродуктов, а также в составе эталонных расходомерных установок и поверочных измерительных комплексов. ТПР-400 может измерять расход углеводородов в диапазоне от 400 до 4 000 кубометров в час, функционируя в условиях высокого давления.

Турбинный преобразователь расхода – устройство, способное преобразовывать скорость потока нефти в механическую энергию, трансформирующуюся впоследствии в электрический сигнал. Он автоматически анализируется, что позволяет определить скорость потока с высокой степенью точности.

Оборудование разработано в рамках программы импортозамещения ПАО «Транснефть». В опытных образцах ТПР-400 были устранены недостатки иностранных аналогов. В частности, применённые технические решения позволяют повысить надёжность и долговечность работы оборудования по сравнению с приборами зарубежного производства. Конструкция полностью выполнена из отечественных материалов и комплектующих.

Запуск серийного производства ТПР-400 запланирован после проведения испытаний опытных образцов. Это позволит разместить импортозамещающее оборудование на строящихся системах измерения количества и показателей качества нефти, а также заменить аналогичные приборы импортного производства, которые в настоящее время применяются в объектах нефтетранспортной инфраструктуры.

Модернизация систем проводится в целях повышения надёжности и бесперебойности поставок нефти и нефтепродуктов, а также обеспечения максимально эффективного контроля за качеством транспортируемых углеводородов.

Реализация программы импортозамещения создаёт условия для стабильности работы системы вне зависимости от поставок зарубежных комплектующих.