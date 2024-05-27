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Общество

Великолучанка получила знак общественного признания «Звезда Артека»

Ученица 10-го «В» класса школы № 7 имени Антона Злобина в Великих Луках Анна Бобырь получила знак общественного признания «Звезда Артека» пятой смены 2024 года, пишет портал Luki-News.

Великолучанка получила знак общественного признания «Звезда Артека». Фото: Международный детский центр «Артек»

Так, в течение смены артековцы принимали участие в конкурсе, который проходил в несколько этапов. Сначала состязания проводились на уровне отряда, затем – на уровне лагеря. Анна представляла детский лагерь «Речной» (второй отряд, «Школа будущих командиров»), прошла все испытания и получила награду «Звезда Артека». Награда присуждается за высокие личные достижения, активное участие в программах детского центра, креативность, лидерство, уважение к сверстникам и артековскому сообществу.

Первые знаки общественного признания «Звезда Артека» были вручены 16 июня 2016 года, в 91-й день рождения Международного детского центра «Артек».

Анна Бобырь призналась, что в Артек она приезжает уже в третий раз по путёвке региона за достижения в сфере общественной деятельности и спорта. Её профиль – военно-патриотический: «Школа будущих командиров». Здесь ребят учат маршировать, ходить строем, разрабатывать стратегию, работать в команде, слышать других людей и действовать сообща.

Общеразвивающая программа «Школа будущих командиров» реализуется в МДЦ «Артек» и проходит в городе Севастополе совместно с РОВВПОД «Юнармия» города Севастополя.

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