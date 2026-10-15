Туман с видимостью до 500 метров ожидается в Псковской области

13:56, 15 октября 2026, ПАИ

Туман с видимостью 500 метров и менее местами в Псковской области прогнозируют во второй половине ночи и утром 16 октября. Он ожидается преимущественно в южных и восточных районах региона, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Водителям и пешеходам рекомендуют быть внимательными и осторожными. В случае чрезвычайной ситуации – звонить по номеру 112.