Туман с видимостью до 500 метров ожидается в Псковской области
Туман с видимостью 500 метров и менее местами в Псковской области прогнозируют во второй половине ночи и утром 16 октября. Он ожидается преимущественно в южных и восточных районах региона, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Водителям и пешеходам рекомендуют быть внимательными и осторожными. В случае чрезвычайной ситуации – звонить по номеру 112.
Трунова: Форум «День профразвития» в Псковской области вырос до 1000 участников и вышел на федеральный уровень
Эксперт: Частая ошибка – боязнь переучиваться, хотя сейчас много бесплатных возможностей попробовать новое
Профориентолог рассказал, как собрать профессиональное окружение для карьерного роста
Эксперты: «День профразвития: найди себя в Псковской области» – уникальное мероприятие