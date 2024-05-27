Профилактическую акцию «Не уверен – не обгоняй» провели в Стругах Красных

23:49, 27 мая 2024, ПАИ

Профилактическую акцию «Не уверен – не обгоняй» провели сотрудники Госавтоинспекции в центре Струг Красных сегодня, 27 мая. Об этом пишет районная газета «Струги».

В рамках акции инспекторы напомнили водителям об опасности обгона с выездом на встречную полосу.

По статистике, один из самых распространённых видов аварий на дороге – лобовое столкновение, в результате которого участники получают травмы, нередко несовместимые с жизнью.

Госавтоинспекторы останавливали машины и проводили информационные беседы с автолюбителями, напоминая водителям об опасности не только обгона, но и других маневров на дороге, особенно в условиях плохой видимости и при неблагоприятных погодных условиях. Акцентировали внимание и на том, что особенно рискованно совершать обгон, если в авто находится ребёнок. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции вручили автолюбителям памятки с ПДД.