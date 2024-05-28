Рок-группа «Овощи» и «У ТЕАТР» выступят на фестивале «Другое искусство» в Пскове

11:50, 28 мая 2024, ПАИ

31 мая, во второй день фестиваля «Другое искусство», на большой сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина пройдут два события: концерт рок-группы «Овощи» (Москва) и эстрадный спектакль Time of my life «У ТЕАТРА» (Санкт-Петербург). Между выступлениями коллективов будет антракт. Регистрация на мероприятия осуществляется один раз, уточнили ПАИ в пресс-службе театра.

«У ТЕАТР» – коллектив выпускников Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ), в составе которого глухие и слабослышащие артисты. Художественный руководитель театра – Екатерина Мигицко, актриса московского театра «Ленком», педагог РГСАИ, режиссер. В 2003 году вместе со своими выпускниками, коллегой Анной Башенковой и сурдопереводчиком Варварой Ромашкиной Екатерина Мигицко создала первый в стране частный театр неслышащих актеров, сегодня известный как театр «Недослов».

Спектакль Time of my life театр называет своей визитной карточкой. Он был создан в конце 2021 года из лучших музыкальных, жестовых и пластических этюдов во время обучения актеров в академии. Отсюда и богатый песенный ряд – от русского фольклора до Queen, и акробатические элементы, и взаимодействие с предметами, и танцевальные номера, которыми наполнен спектакль.

Time of my life – лауреат премии V Международного фестиваля «Территория жеста» в Москве (2022) в номинации «Лучший музыкальный спектакль».

Рок-группа «Овощи» – музыкальный коллектив людей с инвалидностью и их преподавателей. Группа из Москвы исполняет каверы на известные произведения. Сами себя они называют «рок-группа шумных инвалидов».

Коллектив зародился в пансионате «Городок Незнайки» для детей-сирот, нуждающихся в длительном и многоэтапном лечении на базе Российский детской клинической больницы. Кстати, в фестивале «Другое искусство» будет участвовать уже второй состав группы – старшие участники выросли и выпустились. У «Овощей» есть цель – показать, что люди с инвалидностью могут выступать на сцене и иметь огромный успех. Об этом говорят и их слоганы «Зажигаем покруче здоровых», «Вдохновляем людей», и отклик публики на концертах в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и уже совсем скоро в Пскове.

Выступления группы «Овощи» и «У ТЕАТРА» состоятся 31 мая в 17:00 на большой сцене Псковского театра драмы. Зарегистрироваться можно здесь.

Двумя часами ранее в галерее «ЦЕХ» начнет работу выставка Натальи Шиндиной (Пенза), а в 19:00 зрителей приглашает театр «Лестница» из Краснодара: на малой сцене будет показан спектакль «Голубая роза».

Напомним, в программе фестиваля «Другое искусство» более 15 бесплатных мероприятий – спектаклей, выставок, концертов, кинопоказов, мастер-классов, на которых будет представлено творчество инклюзивных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Воронежа, Краснодара и Пензы. Ознакомиться с афишей и зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте.