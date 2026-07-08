Определены победители фотоконкурса «Храмы Псковской архитектурной школы»

21:45, 08 июля 2026, ПАИ

В историко‑краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва прошло награждение победителей фотоконкурса «Храмы Псковской архитектурной школы – люди и храмы». Об этом ПАИ сообщили в пресс‑службе учреждения культуры.



Фото: историко‑краеведческая библиотека имени И. И. Василёва



Фото: историко‑краеведческая библиотека имени И. И. Василёва



Фото: историко‑краеведческая библиотека имени И. И. Василёва



Фото: историко‑краеведческая библиотека имени И. И. Василёва



Фото: историко‑краеведческая библиотека имени И. И. Василёва









Конкурс ежегодно собирает любителей псковского зодчества – в нём могут участвовать жители любых регионов вне зависимости от возраста. Основная задача проекта – привлечь внимание к памятникам, включённым в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и самобытной архитектуре Пскова, сообщили организаторы.

В рамках мероприятия в арт‑пространстве библиотеки открылась выставка: посетители могут увидеть 20 фотографий, на которых запечатлены храмы и их прихожане. Экспозиция будет доступна до 1 августа.

Организаторы выставки – министерство культурного наследия Псковской области и ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников».

