Ансамбль «Казачья доля» даст бесплатный концерт на Савкиной Горке

11:15, 09 июля 2026, ПАИ

Сегодня, 9 июля, на древнем городище Савкино (Савкина Горка) в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» даст концерт ансамбль «Казачья доля». Как сообщает служба информации музея, концерт под открытым небом будет проходить в рамках фестиваля «Дом Довлатова в Пушкинских Горах».

Как сообщили устроители выступления, в его программу участники коллектива – петербургские профессиональные музыканты – включили духовные песнопения, старинные казачьи и патриотические песни.

В «Михайловском» уточнили, что начало концерта запланировано на 21.30. Вход на него свободный.