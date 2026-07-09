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Культура

Ансамбль «Казачья доля» даст бесплатный концерт на Савкиной Горке

Сегодня, 9 июля, на древнем городище Савкино (Савкина Горка) в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» даст концерт ансамбль «Казачья доля». Как сообщает служба информации музея, концерт под открытым небом будет проходить в рамках фестиваля «Дом Довлатова в Пушкинских Горах».

Олег Дмитриев. Савкино (1974). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как сообщили устроители выступления, в его программу участники коллектива – петербургские профессиональные музыканты – включили духовные песнопения, старинные казачьи и патриотические песни.

В «Михайловском» уточнили, что начало концерта запланировано на 21.30. Вход на него свободный.

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