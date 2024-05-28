Публикуем график отключения электроэнергии в Новоржевском районе

13:57, 28 мая 2024, ПАИ

Без света временно останутся несколько населённых пунктов Новоржевского района с 29 мая по 1 июня, пишет газета «Земля Новоржевская».

29 мая с 10:00 до 16:00 без света останется деревня Плавно.

С 29 по 31 мая с 10:00 до 17:00 – деревня Клескалово.

1 июня с 8:00 до 20:00 – деревни Лентьево, Мотовилово, Любавец, Складнёво, Малое Алешно, Большое Алешно, Ясень, Бородёнки, Кудяево, Ступино, Петрово, Клескалово, Крутцы, Михеево, Суслово, Карузы, Акулово.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.

Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.