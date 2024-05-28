Александр Братчиков стал гостем программы «Оглавление». Главное
Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- Дни Псковской области в Совете Федерации – это вершина айсберга. Губернатор Михаил Ведерников и правительство региона проделали гигантскую предварительную работу в федеральных министерствах и ведомствах, чтобы заручиться поддержкой в Совфеде;
- ключевые моменты Дней Псковской области: поддержка Псковской области в подходе в софинансировании из федеральных программ – 99 % и 1 %, одобрение продолжения ИПСЭР, необходимость выделения допсредств на сбалансированность федерального бюджета;
- поддержка Совета Федерации – это не просто рекомендации и пожелания, а заранее проработанные и согласованные с федеральной исполнительной властью решения вопросов;
- за поддержку в СФ отдельное спасибо первому заместителю Совета Федерации Андрею Турчаку;
- введение прогрессивной шкалы налогов, которая уже находится на обсуждении в Госдуме, позволит дополнительно наполнить бюджеты. Но планка роста НДФЛ, скорее, должна начинаться с дохода 150 тысяч рублей в месяц, считает Александр Братчиков;
- важно, чтобы при введении прогрессивной шкалы работодатели и бизнес не заложили налоговые издержки в искусственное снижение зарплат или увеличение стоимости продукции или услуг;
- перед отчётом в Псковском областном Собрании губернатор Михаил Ведерников традиционно проведёт встречи с фракциями регионального парламента, на которых в рабочем режиме будут обсуждаться возникающие у депутатов вопросы. Такая встреча запланирована на 3 июня;
- 400 млн рублей – штрафы, которые собраны в Псковской области в 2023 году, большинство из них – это нарушения ПДД, выявленные с помощью камер. Эти средства пополняют региональный бюджет – «неожиданный источник пополнения», но нарушать правила не надо;
- «Я доволен работой правительства Псковской области. Оцениваю работу нашего губернатора, правительства положительно. Слышу массу хороших отзывов от туристов о нашем регионе», – отметил Александр Братчиков;
- преобразование муниципалитетов в округа позволило создать внятный механизм контроля муниципалитетов со стороны правительства области.
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