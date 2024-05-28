Александр Братчиков стал гостем программы «Оглавление». Главное

18:10, 28 мая 2024, ПАИ

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: