Александр Братчиков поблагодарил Андрея Турчака за поддержку в Совете Федерации

17:08, 28 мая 2024, ПАИ

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 28 мая, поблагодарил первого заместителя председателя Совета Федерации, сенатора от Псковской области Андрей Турчака за поддержку в Совете Федерации.

«Хочу поблагодарить Турчака Андрея Анатольевича за ту организацию, за тот приём, который нам был оказан в Совете Федерации. Это, конечно, в первую очередь его заслуга, он всё-таки большой руководитель, первый заместитель председателя Совета Федерации, Валентины Ивановны [Матвиенко. – ПАИ]. Поэтому благодаря ему нас встретили очень хорошо», – подчеркнул вице-спикер.

Он обратил внимание, что поддержка Совета Федерации – это не просто рекомендации и пожелания, а заранее проработанные и согласованные с федеральной исполнительной властью решения вопросов.

Напомним, с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходили Дни Псковской области. Официальную делегацию возглавляли губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. 22 мая Совет Федерации единогласно поддержал проект постановления по итогам предложений Псковской области.

Со всеми новостями, которые посвящены Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.