Александр Братчиков обозначил самые важные итоги Дней Псковской области в Совете Федерации

14:52, 28 мая 2024, ПАИ

Для Псковской области очень важно, что региону оставили софинансирование федеральных программ в размере 99 %, сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 28 мая.

«Это значит, что если есть какая-то федеральная программа и в ней участвует регион, то софинансирование со стороны региона составляет всего 1 %, а 99 % – это финансирование со стороны федерального центра. Я считаю, что очень здорово. Это заслуга в первую очередь губернатора Псковской области [Михаила Ведерникова. – ПАИ] и Турчака Андрея Анатольевича [первого заместителя председателя Совета Федерации, сенатора от Псковской области. – ПАИ]», – подчеркнул гость радиоэфира.

Александр Братчиков обратил внимание, что для Псковской области играет большую роль программа поддержки регионов, в рамках которой Псковская область будет получать по 1 млрд рублей в год на поддержку инвестиционной деятельности предприятий на территории региона. «Я считаю, что это тоже огромное достижение, которое позволит региону развиваться. <...> Эти деньги пойдут на поддержку развития бизнеса, предпринимательства на территории региона. Именно для того, чтобы развивался бизнес, чтобы регион в дальнейшем мог получать дополнительные налоговые поступления», – отметил вице-спикер областного Собрания.

По словам Александра Братчикова, работа делегации региона в Совете Федерации – только верхушка айсберга, в то время как основная работа правительства и, в первую очередь, губернатора Псковской области велась ранее и потребовала много сил и времени.

Напомним, с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходили Дни Псковской области. Официальную делегацию возглавляли губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. 22 мая Совет Федерации единогласно поддержал проект постановления по итогам предложений Псковской области.

Со всеми новостями, которые посвящены Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.