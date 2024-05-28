Александр Братчиков объяснил, как изменение системы налогообложения поможет Псковской области

15:42, 28 мая 2024, ПАИ

Переход на прогрессивную систему налогообложения позволит закреплять высококвалифицированные кадры на территории регионов, в том числе и в Псковской области, подчеркнул заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 28 мая.

«На социальном комитете [перед заседанием Совфеда. – ПАИ] шла речь о том, что имеется проблема со специалистами. Почему? Потому что регион не может позволить платить заработную плату тем же учителям или врачам такую, как платят в Москве или Санкт-Петербурге. Самые лучшие специалисты так или иначе у нас уезжают в соседние регионы. Предложение было и от нас и, соответственно, поддержано Советом Федерации. Уже дано поручение Правительству России разработать некую нормативную сетку, чтобы во всех регионах была примерно одинаковая заработная плата в социальной сфере. Понятно, что, наверное, в Москве она будет больше, но не в два или три раза», – отметил Александр Братчиков.

Сумма, полученная благодаря повышению ставки, будет поступать в отдельный фонд федерального бюджета, откуда её распределят в регионы, чтобы сбалансировать заработные платы, например, государственных служащих, пояснил вице-спикер.

«Я бы, наверное, всё-таки поддержал [повышение налоговой нагрузки для граждан с зарплатой. – ПАИ] 150 тысяч, а не 83, это моё личное мнение. С учётом той инфляции, которая сейчас есть, 83 тысячи – это уже не сильно большие деньги. <...> Я понимаю, что это, конечно, не Псковская область, но в среднем по России это уже фактически обычная зарплата высококвалифицированного сотрудника», – отметил гость радиоэфира.

Отметим, в 2025 году в России планируют ввести прогрессивную шкалу налогообложения доходов граждан. Депутаты подготовили рекомендации по итогам парламентских слушаний по вопросам совершенствования налогового законодательства. В документ включили, в частности, предложение ввести многоступенчатую шкалу НДФЛ с разумной прогрессией.

Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам в своих рекомендациях нижний порог шкалы рекомендует установить исходя из не менее чем двукратного размера среднемесячной номинальной зарплаты по РФ. По мнению депутатов, налог 15 % нужно применять, начиная с зарплаты в 83 тысячи рублей в месяц.

Напомним, с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходили Дни Псковской области. Официальную делегацию возглавляли губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. 22 мая Совет Федерации единогласно поддержал проект постановления по итогам предложений Псковской области.

Со всеми новостями, которые посвящены Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.