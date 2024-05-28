В Пскове заключены контракты на покупку в строящихся домах почти 70 квартир для детей-сирот

19:35, 28 мая 2024, ПАИ

В прошлом году более 90 детей-сирот получили благоустроенное жильё в новостройках Пскова. В этом году уже заключены контракты на покупку 68 квартир в строящихся домах. В конце года планируется передать их собственникам. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Обеспечение детей-сирот жильём – одна из наших приоритетных задач. Ежегодно растёт количество квартир, которые предоставляем этой категории граждан», – говорится в сообщении.

Глава города также выразил благодарность правительству Псковской области за помощь в реализации программы социальной поддержки детей-сирот.