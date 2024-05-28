Высокотехнологичные операции на глазах смогут выполнять в Великих Луках

21:41, 28 мая 2024, ПАИ

В отделение филиала Псковской областной клинической больницы в Великих Луках передали новую систему для лечения катаракты. Об этом пишет портал Luki-News.

Высокотехнологичная офтальмохирургическая система EVA Dorc позволяет проводить хирургические операции на переднем и заднем отрезках глаза. Система предназначена для выполнения сложных оперативных вмешательств в сетчатку и стекловидное тело, операций по замене хрусталика.

Для проведения операций на высоком уровне сотрудники офтальмологического отделения пройдут повторное обучение. Система заработает в полную силу после поступления расходных материалов и оборудования для стерилизации инструментов. А в будущем врачи смогут работать в обновлённом помещении: офтальмологическое отделение великолукского филиала ждёт капитальный ремонт.