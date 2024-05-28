Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Высокотехнологичные операции на глазах смогут выполнять в Великих Луках

В отделение филиала Псковской областной клинической больницы в Великих Луках передали новую систему для лечения катаракты. Об этом пишет портал Luki-News.

Высокотехнологичные операции на глазах смогут выполнять в Великих Луках. Фото: Псковская областная клиническая больница

Высокотехнологичная офтальмохирургическая система EVA Dorc позволяет проводить хирургические операции на переднем и заднем отрезках глаза. Система предназначена для выполнения сложных оперативных вмешательств в сетчатку и стекловидное тело, операций по замене хрусталика.

Для проведения операций на высоком уровне сотрудники офтальмологического отделения пройдут повторное обучение. Система заработает в полную силу после поступления расходных материалов и оборудования для стерилизации инструментов. А в будущем врачи смогут работать в обновлённом помещении: офтальмологическое отделение великолукского филиала ждёт капитальный ремонт.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 мая 2024

В Печорах прошло торжественное мероприятие в честь Дня пограничника
28 мая 2024

Команда Псковской области стала лучшей на мировом фестивале по брейкингу
28 мая 2024

Высокотехнологичные операции на глазах смогут выполнять в Великих Луках
28 мая 2024

Ежегодный областной фестиваль ГТО стартовал в Пушкинских Горах
28 мая 2024

Дорожники приступили к асфальтированию региональной автодороги Гверстонь – Крупп – Кулье
28 мая 2024

Выпускник Бежаницкой средней школы в составе команды стал победителем олимпиады «Виртуоз педиатрии»
28 мая 2024

В Пскове заключены контракты на покупку в строящихся домах почти 70 квартир для детей-сирот
28 мая 2024

В Крыпецком монастыре в Псковском районе освятили отреставрированные кресты Иоанно-Богословского собора

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...