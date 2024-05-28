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Происшествия

В Неёлово 32-летний многодетный отец откусил часть уха своей бывшей жене

К лишению свободы приговорили многодетного отца, который в ходе ссоры откусил часть уха своей бывшей жене. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковского района.

Работниками прокуратуры Псковского района поддержано государственное обвинение по обвинению 32-летнего жителя Псковского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица).

Установлено, что в ночное время 1 декабря 2023 мужчина, находясь по месту своего жительства в доме в деревне Неелово Псковского района, распивал спиртное совместно со своей бывшей женой.

Во время распития спиртных напитков между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник ударил женщину по затылку, отчего она упала на пол, а затем нанёс ей не менее десяти ударов руками и ногами в область головы и туловища, а также ударил головой об пол.

Потерпевшая выбежала на улицу. Однако мужчина, выбежав за ней, повалил её на землю, а затем затащил обратно в дом, где нанёс ей ещё несколько ударов руками и ногами по голове и туловищу, а также откусил часть ушной раковины потерпевшей.

В результате преступных действий осуждённого потерпевшей были причинены кровоподтеки в области головы и тела, переломы трёх рёбер, что повлекло средней тяжести вред здоровью, а также посттравматический дефект ушной раковины, что неизгладимо обезобразило её лицо и повлекло тяжкий вред здоровью.

С учётом позиции государственного обвинения, наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств (полное признание вины, раскаяние, возмещение материального и морального вреда, наличия на иждивении четырёх несовершеннолетних детей), мнения потерпевшей, просившей сурово не наказывать бывшего мужа, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств суд назначил виновному наказание в виде лет двух лишения свободы условно с испытательным сроком один год 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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