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Общество

Ветерана войны поздравила с 90-летием депутат Псковской гордумы Алеся Михачева

Ветерана Великой Отечественной войны поздравила с 90-летием депутат Псковской гордумы Алеся Михачева. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото на странице Алеси Михачевой в социальной сети «ВКонтакте»

«Иван Фёдорович прошёл через тяжелейшие испытания и лишения во имя свободы и мира. Встреча с ним – это особенно трогательный момент, который наполняет сердце благодарностью и уважением. Его история – это символ выносливости, стойкости и непоколебимости духа в самых сложных условиях», – написала Алеся Михачева.

Алеся Михачева также пожелала ветерану крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. «Пусть каждый день его жизни будет наполнен светлыми моментами, теплом близких и заботой окружающих. Пусть его пример вдохновляет нас на подвиги мира и добра», – заключила депутат гордумы.

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