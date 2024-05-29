Ветерана войны поздравила с 90-летием депутат Псковской гордумы Алеся Михачева

07:48, 29 мая 2024, ПАИ

Ветерана Великой Отечественной войны поздравила с 90-летием депутат Псковской гордумы Алеся Михачева. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Иван Фёдорович прошёл через тяжелейшие испытания и лишения во имя свободы и мира. Встреча с ним – это особенно трогательный момент, который наполняет сердце благодарностью и уважением. Его история – это символ выносливости, стойкости и непоколебимости духа в самых сложных условиях», – написала Алеся Михачева.



Алеся Михачева также пожелала ветерану крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. «Пусть каждый день его жизни будет наполнен светлыми моментами, теплом близких и заботой окружающих. Пусть его пример вдохновляет нас на подвиги мира и добра», – заключила депутат гордумы.